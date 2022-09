Pardo: «Inter, rosa Milan ha un punto di forza! Dzeko forse un rimpianto»

Inter e Milan hanno dato vita a un derby di caratura internazionale secondo Pierluigi Pardo. Il telecronista analizza la partita fase per fase spiegando qual è stato l’errore che i rossoneri non hanno commesso. Di seguito le sue dichiarazioni a Tutti Convocati su Radio 24.

INTENSITÀ – Secondo Pierluigi Pardo il derby è stato entusiasmante per certi aspetti: «È stata una partita bellissima, una partita che rappresenta un grande auspicio anche in vista della Champions League, soprattutto per il Milan. È stata una partita internazionale per l’intensità, per la qualità che si è vista in campo e mi sono divertita tantissimo. Strana perché l’Inter non aveva iniziato male, poi per quaranta-cinquanta minuti solo Milan. Poi l’Inter ha trovato il 3-2 e ha avuto tante occasioni per pareggiare».

TEMA NUMERICO – Pardo vede una differenza decisiva tra le rose: «C’è un tema numerico, di uomini. Da questo punto di vista il Milan, quando Pioli dice che la rosa è un po’ lunga, penso possa diventare un punto di forza. Perché comunque il Milan gioca con il Sassuolo e fa cinque cambi, l’Inter solo due con la Cremonese e questo la dice lunga. Quantitativamente la rosa del Milan è superiore a quella dell’Inter e forse incide anche sull’aspetto della brillantezza».

ERRORE NON COMMESSO – Per finire Pardo è convinto che i tifosi nerazzurri abbiano un rimpianto: «Edin Dzeko ha avuto un impulso e penso che un po’ di rimpianto i tifosi dell’Inter ce l’abbiano. È vero che è entrato ne momento in cui il Milan era un po’ stanco, anche Henrikh Mkhitaryan non è entrato male. Dopo i cambi l’Inter è stata molto più pericolosa con grandi parate di Mike Maignan, una me la sono inventata io e chiedo scusa (ride, ndr). Ma a parte questo, parate incredibili. Poi ha perso furore l’Inter ma negli ultimi minuti il Milan ha rischiato poco. I rossoneri non hanno commesso l’errore della Cremonese e hanno aspettato l’Inter un po’ bassi».