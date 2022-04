Pardo: «L’Inter è ritornata a volare. Ricorso col Bologna? L’auspicio è uno»

Pierluigi Pardo, in collegamento su Tutti Convocati, si è espresso sulla gara dell’Inter col Verona. Nerazzurri nuovamente in palla. Poi un auspicio in vista del ricorso di Bologna-Inter

RIGENERATA − Pardo sul ricorso di Bologna-Inter e sulla squadra di Inzaghi: «Ricorso? L’auspicio è che il campionato si giochi sul campo. Io penso che la squadra migliore sia l’Inter, l’ho vista veramente bene nell’ultima uscita. E il potere della vittoria contro la Juventus è stato fondamentale. E’ completamente un’altra squadra, l’ho vista nuovamente volare in campo».

PESO − Per Pardo, Derby di coppa sarà fondamentale: «Il derby di Coppa Italia pesa molto, Inter e Juventus stanno meglio di Milan e Napoli. Ma nessuna è perfetta. I nerazzurri erano arrivati molto male alla partita contro la Juventus. Non siamo noi che siamo pazzi ma è il campionato che è pazzo e divertente».