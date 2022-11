Pardo: «Inter rifiorita ieri ma sconfitta contro la Juventus una catastrofe perché…»

Pardo parla della vittoria dell’Inter nella partita contro il Bologna, dopo la sconfitta con la Juventus. Poi commenta la posizione delle big nella classifica di Serie A. Di seguito le dichiarazioni del giornalista nel corso della trasmissione “Tutti i Convocati” sulle frequenze di Radio 24.

IMPERFEZIONE – Pierluigi Pardo esprime il proprio parere in merito alla posizione in classifica dell’Inter e delle altre squadre di Serie A. Nel corso della trasmissione radiofonica “Tutti i Convocati”, il giornalista dice: «I nerazzurri ieri hanno fatto sei gol e sembra siano rifioriti. Il problema è che la galoppata del Napoli fa sì che la sconfitta dell’Inter contro la Juventus venga vissuta come una catastrofe. Nonostante l’ottimo momento dal quale venivano i nerazzurri. Quando sei a meno 11 punti dalla testa della classifica, come lo è l’Inter, il risultato pesa molto. Bisogna pensare, però, che tutte le squadre sono in una condizione di imperfezione. Tutto viene, giustamente, drammatizzato dal fatto che c’è il Napoli che sta dominando. La vera distanza è tra la capolista e le altre. Stanno tutte lì, con la differenza di una. Questa non è una scusante perché, ad esempio, l’Inter qualche partita poteva gestirla meglio. Qualsiasi passo falso diventa una catastrofe. Il prossimo scontro diretto a Bergamo (vedi articolo)? L’Atalanta è un’incognita che mi intriga molto». Con uno sguardo alla prossima sfida dell’Inter, Pardo conclude il suo intervento sulle frequenze di Radio 24.