Pardo: «Inter, rabbia comprensibile ma mi aspettavo di più!»

Pierluigi Pardo ha parlato così di tutto quanto successo nel corso di Inter-Juventus a “Tutti Convocati”, in onda su Radio 24: la sua opinione sulla questione arbitrale e sulle dichiarazioni del post-partita di Simone Inzaghi (vedi articolo).

RABBIA − Pierluigi Pardo ha parlato dell’Inter a “Tutti Convocati” in onda a Radio 24 dopo la sconfitta subita dalla Juventus: «Ieri dall’Inter mi aspettavo di più. Non mi ha sorpreso la Juventus che mi sembra in crescita. Ieri è scesa in campo con Soulé, con tutto il rispetto, con Angel Di Maria e Federico Chiesa in panchina. Voglio difendere Simone Inzaghi che spesso è colpito da troppe critiche, ma tutto il post-partita solo sull’episodio non va a suo favore. Capisco la rabbia, l’episodio al limite e la rivalità con la Juventus. Capisco il punto di vista del tifoso e dei diretti interessanti. In partite delicate come queste, episodi del genere possono pesare. Dare conclusioni in un senso o nell’altro si fa fatica. Questi due episodi di Adrien Rabiot, con la Sampdoria e con l’Inter, riportano l’arbitro al centro dell’attenzione. Se l’arbitro avesse fischiato, il VAR non avrebbe preso una decisione diversa. Se Chiffi avesse fischiato il fallo di mano il gol sarebbe stato annullato e non ci sarebbe stato nulla da dire dall’altro lato»