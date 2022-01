Pardo: «Inter, qualità ma anche incastri favorevoli come nel caso positività»

Pierluigi Pardo, in collegamento su Tutti Convocati, ritiene la stagione dell’Inter di grandissima qualità. Il telecronista però non dimentica anche qualche situazione favorevole

INCASTRI FAVOREVOLI − Pardo ritiene la stagione nerazzurri fortunata per alcune questioni: «L’Inter in una situazione complessiva di grandi qualità ci sono anche degli incastri favorevoli, come nel caso delle positività. Mentre sugli infortuni di natura muscolare esiste un tema di prevenzione e preparazione, qui l’Inter ha lavorato benissimo. Sulle positività questo non c’è ma fa parte delle pieghe di questa stagione o anche delle altre».