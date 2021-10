Pardo: «Inter ha qualcosa in più negli undici rispetto al Milan»

Pierluigi Pardo, in collegamento durante la trasmissione Tutti Convocati su Radio 24, ha parlato di come l’Inter abbia una squadra leggermente al di sopra del Milan

MIGLIORE − Così Pardo su Inter e Milan: «Penso che l‘Inter abbia qualcosina in più negli undici. Rispetto al Milan, credo che i nerazzurri siano un centimetro sopra». Nerazzurri e rossoneri distano in classifica di soli due lunghezze. La squadra di Simone Inzaghi è terza a quota 17 punti e reduce dall’ennesima vittoria in rimonta, questa volta sul campo del Sassuolo. Quanto al Milan, la squadra di Stefano Pioli ha battuto per 2-3 l’Atalanta al Gewiss Stadium di Bergamo.