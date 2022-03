Pardo: «Inter, qualcosa di incredibile e inaspettato. Mi dava una sensazione»

Pardo è intervenuto in collegamento durante I love Mondays su DAZN. Il giornalista ha commentato il crollo dell’Inter, che nelle ultime sette giornate ha totalizzato il magro bottino di altrettanti punti finendo a -6 dal Milan. Per lui ora cambiano le percentuali per vincere il campionato.

FAVORITA DIFFERENTE – Pierluigi Pardo cambia le percentuali per la vittoria della Serie A: «Io dico 35% Milan, 25% Napoli, 20% Inter e 20% Juventus. Ormai la distanza c’è, io ho considerato per gran parte della stagione l’Inter favorita. Mi ha dato una sensazione di superiorità fortissima a novembre e dicembre, addirittura c’era la suggestione che giocasse meglio e fosse più forte di un anno fa. L’Inter di Simone Inzaghi aveva una caratteristica di palleggiare in mezzo al campo che era superiore a quella di Antonio Conte dell’anno scorso. È successo un qualcosa di incredibile e inaspettato, può ancora arrivare una svolta ma non è arrivata contro Torino e Fiorentina. Juventus-Inter è una di quelle partite talmente spariglianti che può cambiare ancora tutto, però in questo momento l’umore nerazzurro è molto basso. Ed è veramente sorprendente».