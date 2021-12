Pardo: «L’Inter può prendersi un vantaggio. Le quattro davanti, le più forti»

Pierluigi Pardo, in collegamento su Tutti Convocati, ritiene le prime quattro squadre davanti le più forti del campionato. Il giornalista si sbilancia sull’Inter

VANTAGGIO − Pardo non ha dubbi sulle squadre più forti del campionato: «Nessuna delle cinque in corsa, Roma, Juventus, Fiorentina, Bologna e Lazio da la sensazione di essere più forte delle prime quattro. Sono buone squadre ma le più forti sono le quattro davanti. Difficile immaginare che si ricuci questo strappo. Il Napoli è in difficoltà fisica, l’Inter no, anzi può prendersi anche un vantaggio. Atalanta solida e Milan, tanti esami superati».