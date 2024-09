Pardo: «Inter tra le prime tre d’Europa! Non è più una sorpresa»

Pierluigi Pardo definisce su Tutti Convocati il solo obiettivo di Simone Inzaghi in questa stagione con l’Inter e anticipa il caldo derby di domenica sera con il Milan.

LIVELLO – Pierluigi Pardo stravede per la squadra nerazzurra: «Mantenere questa intensità nel percorso è l’obiettivo. Per ora quattro partite, quattro storie diverse. Le due partite migliori sono state con City e Atalanta. L’Inter non si è indebolita, ha aggiunto innesti importanti. Taremi ha una capacità di stare in campo che aggiunge, anche Zielinski. Quello che non deve calare è l’intensità, la partita di Inzaghi è tutta questa. Non è sorprendente il risultato di ieri: non so come abbia fatto ad uscire l’anno scorso in Champions League. Francamente per me era più forte dell’Atletico Madrid, ormai comunque è una squadra insediata tra le prime tre-quattro d’Europa».

Inter, dopo Manchester il derby col Milan. Il pensiero di Pardo

STRACITTADINA – Pardo ha infine anticipato: «La distanza tra Inter e Milan è tantissima, ma non tecnica. Un Milan recuperato e rifocalizzato è inferiore all’Inter, ma non così distante. Ora stiamo vedendo una squadra spaesata, in confusione, tatticamente non in ordine. Il derby però ti può dare qualcosa, ti accende l’immaginario. Può essere l’occasione migliore per accendere qualcosa di positivo, può essere però anche in negativo. Il derby potrebbe finire tanto a poco, come è successo recentemente. In questo momento se hai bisogno di una scossa il derby è la chance perfetta»