Pardo: «Inter, prima del Benfica c’è il Monza: match fondamentale»

ATTENZIONE − Pierluigi Pardo, a “Tutti Convocati” su Radio 24, ha parlato della corsa verso la Champions League (vedi articolo) e dei match che in questo senso aspettano l’Inter e la cugina rossonera: «Bologna-Milan e Inter-Monza saranno partite fondamentali per la corsa alla Champions League della prossima stagione. Le due squadre dovranno ragionare volta per volta. Prima campionato e poi rispettivamente Benfica e Napoli al ritorno in Europa. Anche perché sia Inter sia Milan hanno pareggiato contro Salernitana ed Empoli e bisogna dare di più».