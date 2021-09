Pardo: «Inter con un po’ più di vantaggio. Ha già buona intelaiatura»

Pierluigi Pardo, nel post di Lazio-Roma su DAZN, ritiene l’Inter la squadra che ha un po’ più di vantaggio rispetto alle altre per la vittoria del campionato. Due in particolare le motivazioni

DUE MOTIVAZIONI − Pardo commenta la corsa per i primissimi posti in Serie A: «L’Inter ha secondo me un po’ più di vantaggio poiché arriva dai 91 punti conquistati lo scorso anno, poi ha una buona intelaiatura. Però c’è grande equilibrio, molte squadre giocano bene». Ieri pomeriggio, la squadra di Simone Inzaghi ha pareggiato per 2-2 in casa contro l’Atalanta. I nerazzurri sono terzi in classifica, a quota 14 punti. Due lunghezze in meno dei cugini del Milan.