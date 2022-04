Pardo: «Inter più forte ma il Milan non mollerà. Kalulu? Scelta arbitro»

Pierluigi Pardo, su Tutti convocati, ha parlato della corsa Scudetto Inter e Milan. Nerazzurri ritenuti più forti ma la squadra di Pioli non avrà ripercussioni dal Derby

DUELLO − Secondo Pardo, quella tra Inter e Milan sarà una bagarre che continuerà: «Kalulu? Si tratta di una valutazione di fuorigioco che è di scelta da parte dell’arbitro. Sono d’accordo sul fatto che il Milan le occasioni le ha avute e non significherà che il Milan si scioglierà e l’Inter volerà verso il traguardo. Considero i nerazzurri sempre favoriti. L’Inter è stata brava con la Juventus trasformando la sua stagione e i destini stagionali. La squadra di Inzaghi per me è più forte del Milan che però se la sta giocando alla pari. Questo non sarà un weekend banale».