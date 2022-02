Pardo: «Inter più che dignitosa col Liverpool ma risultato non casuale»

Pierluigi Pardo, intervenuto in collegamento su Tutti Convocati, è ritornato sulla sconfitta dell’Inter contro il Liverpool in Champions League. Secondo il telecronista, prestazione ok ma risultato netto degli inglesi

ANALISI − Pardo sul KO della squadra di Simone Inzaghi mercoledì sera: «Bilancio squadre italiane in Europa? Abbiamo visto un’Inter più che dignitosa per certi versi anche sorprendente per come ha giocato col Liverpool anche se il risultato dice altro. Ma dobbiamo domandarci sul perché i nerazzurri nonostante la prestazione non siano riusciti a vincere la gara, la sconfitta non è stata una casualità».