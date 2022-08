Pardo: «L’Inter mi è piaciuta meno delle altre. Inzaghi? Parole fortissime»

Pierluigi Pardo, in collegamento su Tutti Convocati, si è espresso sulla prima gara dell’Inter in campionato contro il Lecce. Quanto a Inzaghi, ritiene le sue parole molto sorprendenti

GIUDIZIO − A Pardo non è piaciuta l’Inter. Poi una considerazione sulle parole di Inzaghi: «C’è equilibrio già tra le sette sorelle in campionato. Quella che mi è piaciuta di meno è stata l’Inter anche se ha vinto poi una partita che si era fatta molto complicata. Ma considerando anche le qualità dell’avversario, l’Inter ha rischiato con la gara che si era messa veramente male. Il Milan ha un potenziale in crescita rispetto a un anno fa: più consapevolezza. Le dichiarazioni di Inzaghi sono fortissime. È uno stato d’animo abbastanza sorprendente e anche molto chiaro».