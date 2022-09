Pardo: «Inter paga l’assenza di Perisic! Acerbi fuori discussione»

Pardo intervenuto sulle frequenze di Tutti Convocati ha espresso la sua opinione riguardo diversi temi di mercato legati all’Inter, a partire dalla cessione di Ivan Perisic fino all’arrivo di Francesco Acerbi.

MERCATO – Pierluigi Pardo commenta così il mercato in entrata e in uscita dall’Inter: «Milan Skriniar resta e va via a parametro zero? Il futuro è tutto chiaramente da scrivere. Andare via a parametro zero è diventato più ‘accettabile’, mentre fino a qualche anno fa era uno sgarbo! Oggi è quasi normale. Quella che pesa è l’assenza di Ivan Perisic pesa all’Inter. Se non dovessero trovare sostituto di quel livello, la perdita di Perisic onestamente pesa. Su Acerbi non c’è da discutere anche perché parliamo di un giocatore del giro della Nazionale, va benissimo per l’Inter. Anche perché, con tutto il rispetto, va per sostituire Ranocchia quindi l’Inter va per migliorare, e secondo me giocherà tanto».