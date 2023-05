Pardo: «L’Inter ora se la può giocare con chiunque: fase positiva!»

Il giornalista Pierluigi Pardo, a Radio 24, ha parlato in generale del momento vissuto dall’Inter, facendo poi nello specifico riferimento alla finale di Champions League contro il Manchester City (vedi articolo).

FASE POSITIVA − Pierluigi Pardo ha parlato a Radio 24, nel corso del programma “Tutti Convocati”, dell’Inter e del momento vissuto, in vista della finale di Champions League contro il Manchester City e degli ultimi impegni in programma (vedi articolo): «La differenza nella finale di Champions League tra Inter e Manchester City sarà in Erling Haaland e nella profondità della rosa. Ma l’Inter di adesso può giocare con chiunque. L’Inter è tornata da Empoli in poi ad essere una squadra di un livello totalmente diverso. Ci sono tanti giocatori in una fase positiva della loro stagione. L’Inter non deve fare catenaccio con il Manchester City, perché l’Inter ha questa capacità. Le poche partite sofferte dal City sono state quelle con la difesa a tre contro. È leggermente favorito ma la finale è giocabile».