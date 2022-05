Pardo: «Inter non in testa al campionato? Paradossale per un motivo»

Pierluigi Pardo, in collegamento su Tutti Convocati, si è espresso sulla stagione di alcuni giocatore dell’Inter. Paradossale a tal proposito che i nerazzurri non siano in testa al campionato

PARADOSSO − Pardo sorpreso che l’Inter non sia prima in classifica nonostante i numeri di alcuni giocatori: «Se tu prendi la stagione dei giocatori dell’Inter è un grande paradosso: Lautaro Martinez ha fatto il record di gol con la maglia nerazzurra, vedi la stagione che ha fatto Perisic, Brozovic, Calhanoglu e anche la difesa. Eppure questa squadra non è in testa alla classifica. Abbastanza sorprendente ma aggiunge meriti al Milan che sta facendo qualcosa di straordinario. Non è un caso che si esalta nelle grandi partite».