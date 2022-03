Pardo: «Inter non ne ha, Milan un po’ meglio! E chissà se Conte pensa…»

Pardo commenta il periodo di entrambe le milanesi dopo il pareggio in Coppa Italia. Il giornalista di DAZN, nel corso di “Tutti Convocati” su Radio 24, si sofferma sui problemi dell’Inter in Italia e anche su quelli dell’ex allenatore Conte in Inghilterra

PERIODO NERO – Martedì di coppe nazionali deludente per tutti dal punto di vista di Pierluigi Pardo: «Chissà se Antonio Conte ora si sta interrogando sul percorso che avrebbe potuto fare all’Inter dopo la serata di ieri del suo Tottenham in FA Cup (eliminato, ndr). Tornando alla Coppa Italia, un po’ meglio il Milan. Decisamente. Quello di ieri è stato il primo dei tre Derby di Milano stagionali in cui il Milan ha dimostrato superiorità rispetto all’Inter. I primi due sono stati equilibrati. Il primo è finito in parità con tanti episodi. Invece il secondo è stato giocato meglio dall’Inter tranne negli ultimi 20′, in cui ha perso. E la sconfitta non è un dettaglio trascurabile. L’Inter in questo momento non ne ha, mentre il Milan sta un pochino meglio ma siamo lì. La Serie A è un campionato pieno di equilibrio ma anche di rimpianti». Questo il pensiero di Pardo sul momento nerazzurro e non solo.