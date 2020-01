Pardo: “Inter non fortunata per Vidal. Politano fuori...

Pardo: “Inter non fortunata per Vidal. Politano fuori dai radar, Spinazzola…”

Pierluigi Pardo, ai microfoni di “Tutti Convocati” su “Radio 24”, ha parlato del mercato dell’Inter: al centro lo scambio con la Roma tra Politano e Spinazzola e la complicata vicenda di Arturo Vidal, con l’esonero di Ernesto Valverde

OBIETTIVI – Pierluigi Pardo parla del mercato dell’Inter: «Tra quanti giorni Conte potrebbe esplodere senza nuovi acquisti? Lui sta facendo Antonio Conte. Ha ragione, è il suo bello. Mi sembra che l’Inter stia facendo le cose, se la giocherà fino alla fine. Mi sembra tutto secondo copione, Politano sembra fuori dai radar e alla Roma può essere utile. Spinazzola dà alternativa sugli esterni. La priorità è il centrocampista, poi ci vuole un’alternativa in attacco a Lautaro Martinez e Lukaku».

PROBLEMA TEMPISTICA – Pierluigi Pardo ha poi parlato dell’intricata situazione al Barcellona che sta complicando la trattativa per Arturo Vidal: «Credo che il problema vero per Vidal sia di tempistica. Con il nuovo allenatore si faranno delle valutazioni, secondo me è impensabile che si liberi di un giocatore che sta facendo bene e che serve a tutti. Francamente l’Inter non è fortunatissima da questo punto di vista perché ha beccato il Barcellona in un momento di crisi di nervi, la termpistica non è delle migliori».