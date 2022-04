Pardo: «Inter? Non capisco niente! Inzaghi, una cosa difficile da accettare»

L’Inter e la Juventus si sfidano stasera all’Allianz Stadium nel big match della trentunesima giornata di Serie A (QUI le ultime). Pardo – intervenuto nel corso di Tutti Convocati, sulle frequenze di Radio 24 -, non tenta nemmeno di pronosticare una guarigione della squadra nerazzurra. Di seguito le sue dichiarazioni

TATTICA – L’Inter e la Juventus si scontrano stasera a Torino. Pierluigi Pardo non si fida delle indiscrezioni sulla probabile formazione di Massimiliano Allegri (vedi articolo): «Non so se ha bluffato Allegri, sicuramente la Juventus arriva a questa partita per la prima volta in stagione con la possibilità concreta che sia la favorita. Questa è una partita di spariglio, arriva dopo la sosta e vedremo chi starà meglio. Però è la prima volta quest’anno in cui l’Inter non è favorita e credo che la Juventus voglia provare a imporre la qualità che adesso ha o quantomeno, se non la qualità, ha la convinzione. Ha un Vlahovic in più perché diventa inevitabilmente uno strumento offensivo in più. La vera domanda è l’Inter. Il pareggio serve ancora meno di qualche ora fa, tutte e due devono vincere. Dybala su Brozovic? Sarebbe uno dei confronti chiave della partita».

PAZZIA – Il discorso scivola poi sul ritorno di Marcelo Brozovic. Secondo Pardo è impossibile pronosticare una eventuale guarigione dell’Inter: «Se vedo un’Inter guarita con il ritorno di Brozovic? No io non ho la palla di vetro, non ci capisco niente con l’Inter di quest’anno. A inizio stagione la consideravo favorita con la Juventus, poi a un certo punto a febbraio mi sembrava un campionato chiuso fino a quel famoso 70′ del derby. La squadra è veramente pazza, io sono convinto che se l’Inter dovesse vincere a Torino, cosa tutt’altro che semplice, la stagione potrebbe cambiare. Però ultimamente l’ho vista male, svuotata, senza energia, abbastanza immodificabile e con pochi margini per poter dare una scossa».

INACCETTABILE – E sul ragionamento di Inzaghi che in conferenza stampa ha ribadito come l’obiettivo iniziale fosse rientrare nelle prime quattro, Pardo afferma: «Il ragionamento sulle prime quattro è difficile da accettare, nel senso che capisco quello che dice Inzaghi, ossia che lui è arrivato e ha perso tre giocatori chiave. Eriksen è uno che per come gioca l’Inter di oggi poteva essere molto utile. Però francamente ad oggi è una delusione. Per me è ancora tutto da vivere però stasera deve dare uno snodo».