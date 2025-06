Pardo: «Inter non aveva un piano B! Sorpresa da Inzaghi»

Che l’Inter non avesse un piano B per il post-Inzaghi sembra piuttosto chiaro. Pierluigi Pardo lo fa notare anche in collegamento su Tutti Convocati in riferimento al prossimo allenatore nerazzurro.

STRATEGIE SBAGLIATE – Cesc Fabregas era il primo nome per il futuro dopo Simone Inzaghi, ma il presidente del Como Suwarso ha fatto muro e ha saputo resistere. Lo spagnolo rimarrà dove è attualmente, l’Inter invece si trova a mani vuote e sta virando su Cristian Chivu. Il romeno è l’ultima scelta dei nerazzurri, che hanno sondato diversi profili senza però avere nessun via libera.

Inter, Chivu l’ultimo dei nomi…

COMMENTO – Pierluigi Pardo, in collegamento su Tutti Convocati, ha espresso così la posizione a riguardo: «Questo cambio in panchina ha preso alla sprovvista l’Inter, non c’era il piano B. Non c’è un candidato forte, con tutto il rispetto per Chivu, Vieira o Fabregas, stiamo parlando di ricominciare un ciclo. Mi intrigherebbe l’ipotesi De Zerbi, ma è evidente che l’Inter non avesse in mano un piano B all’addio di Simone Inzaghi. Da un certo punto di vista mi piace: ossia di andare su allenatori nuovi e giovani. L’idea di un allenatore di prospettiva mi intriga, ma onestamente credo sia un po’ sorpresa la società»