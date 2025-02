Pardo: «Inter-Napoli? Per me è 50 e 50. Secondi forti e ben allenati!»

Pierluigi Pardo ha commentato in questi termini il derby pareggiato dall’Inter contro il Milan con il punteggio di 1-1.

IL RAGIONAMENTO – Pierluigi Pardo ha espresso a Tutti Convocati il suo punto di vista in merito all’ultimo derby tra Inter e Milan, il cui risultato finale è stato di 1-1. Il giornalista ha sottolineato la difficoltà di effettuare un giudizio netto sull’andamento del match: «Si tratta di una partita difficilissima da commentare, una sintesi univoca non ci può essere. Il primo tempo è stato equilibrato, con l’Inter che dava la sensazione di poter fare qualcosa in più, mentre il Milan mostrava comunque di esserci. Nel secondo tempo, i rossoneri si sono abbassati tanto e l’Inter ha avuto tantissime occasioni, ma ciò non significa necessariamente che i nerazzurri dovessero meritarsi la vittoria».

Pardo sul duello scudetto tra Inter e Napoli

CORSA SCUDETTO – Pardo ha infine concluso il suo ragionamento focalizzando la propria attenzione sulla lotta al vertice del campionato italiano tra Inter e Napoli: «Che l’Inter sia la squadra più forte d’Italia lo metto per iscritto, ma in una dinamica di 38 partite, ed essendo ben allenato e con tanti giocatori forti, non mi stupirebbe che il Napoli vincesse lo scudetto. Poi l’Inter ha un roster più ricco, ma ad oggi è 50 e 50».