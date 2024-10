Pardo: «Inter, mole di gioco impressionante. Da risolvere una cosa»

Pierluigi Pardo si è così espresso al termine di Inter-Torino, conclusasi con il punteggio di 3-2. Questo il suo commento.

LE PAROLE – Pierluigi Pardo ha indicato a DAZN il suo punto di vista nel post-partita di Inter-Torino: «Inter ha meritato di vincere, ha fatto molto di più del Torino. La produzione offensiva mi è piaciuta, la mole di gioco è stata impressionante. L’altra faccia della luna, in questa partita così produttiva dal punto di vista offensivo, è una cosa che Simone Inzaghi dovrà provare a correggere».

Pardo sul rendimento dell’Inter e sulla crescita di Thuram

UN ASPETTO – Pardo ha poi proseguito sottolineando cosa dovrà migliorare l’Inter: «Reazione post-derby è stata sicuramente positiva. Ma in questo quadro vi sono dei momenti di svagatezza che prima sicuramente non c’erano. Le cose vanno un po’ meno bene da quel punto di vista. Anche se, comunque, rimane quella produzione offensiva che può far ben sperare l’Inter».

LA SITUAZIONE – Pardo ha concluso ponendo l’accento su una realtà ormai consolidatasi in Serie A, ossia quella della rinnovata centralità degli attaccanti di peso, tra cui spicca proprio Marcus Thuram: «Si è tornati all’epoca dei grandi attaccanti in Serie A. Ce lo dice il rendimento di Retegui all’Atalanta, Vlahovic alla Juventus e Thuram all’Inter. Il secondo e il terzo gol sono puramente da opportunista. Si vede un giocatore diverso rispetto a quello dello scorso anno. Lo immagino in questo momento come ancora più centrale dal punto di vista della posizione in campo e, quindi, su quello realizzativo».