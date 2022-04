Pardo: «Inter-Milan partita scivolosa, entrambe lottano per lo Scudetto»

Pierluigi Pardo, intervenuto a Tutti Convocati, si è espresso in merito a Inter-Milan. Per il giornalista, si tratta di una partita, seppur importante, anche molto rischiosa ai fini della corsa allo Scudetto

RISCHIO − Pardo presenta a suo modo il match tra Inter e Milan: «La Coppa Italia è una competizione nobilissima, anche se la formula è protettiva verso le grandi. Appeal importante. Siamo di fronte all’eccezione che conferma la regola, due squadre, Inter e Milan, impegnatissime nella lotta Scudetto. E’ una partita che oggettivamente rompe un po’ le scatole perché, per tutto il rispetto per la Coppa Italia, le due squadre puntano fortemente al titolo. Chiaro che in questo momento, proprio perché entrambe lottano, può essere una partita scivolosa».