Pardo: Â«Inter-Milan? Milano deve dimostrare di essere tornata grandeÂ»

Pardo: «Inter-Milan? Milano deve dimostrare di essere tornata grande»

Pierluigi Pardo

Pierluigi Pardo è intervenuto sul derby Inter-Milan di questa sera valido per i quarti di finale di Coppa Italia. L’intervento del giornalista ai microfoni di “Tutti Convocati” su “Radio 24”

SALTO DI QUALITA’ – Pardo sostiene che le milanesi in coppa devono dimostrare di essere tornate grandi: «L’Inter essendo uscita dalla Champions è quella delle due che può meno “tirarsela”. Il Milan ha un diverso stato d’animo, per quello che si diceva a inizio stagione lo scudetto del Milan doveva essere un posto nelle prime quattro, ma ora ha altri scenari. Arriva un momento della vita in cui devi capire se devi volare, l’eventuale doppia semifinale con la Juventus è un test complicato, ma è anche l’occasione per dimostrare che Milano è tornata davvero grande perché se devi avere paura della Juventus, con tutto il massimo rispetto, vuol dire che il salto di qualità non l’hai fatto».