Pardo: «Inter mi è piaciuta, lotta Champions League molto serrata»

Pierluigi Pardo, ospite a “Tutti Convocati” su Radio 24, ha parlato della prestazione offerta dall’Inter nel match di ieri contro il Lecce. Il giornalista si è poi soffermato anche sulla lotta Champions League.

LOTTA SERRATA − Pierluigi Pardo ha espresso un suo parere sulla prestazione dell’Inter nella vittoria di ieri sera contro il Lecce. Il giornalista ha poi detto la sua che sulla lotta per la Champions League. Le sue parole: «Mi è sembrata una prestazione molto solida. Il Lecce è un avversario in salute, in forma, è una squadra pericolosa. Ieri l’Inter doveva prendere quei tre punti alla luce anche di quello che è successo tra venerdì e sabato. Ovviamente non tanto per il Napoli che conserva un grande vantaggio, ma più che altro per il passo falso del Milan. Infatti oggi si è ricostruita un piccolo tesoretto per il discorso Champions League. Dietro devono stare attente perché non c’è la certezza che il famoso asterisco alla Juventus resterà. Magri poi gli daranno anche altri punti di penalità, però se ti metti nei panni delle rivali è chiaro che non sai. Allegri fa bene a rivendicare che la squadra per lui ha 50 punti. Quindi non devono scherzare. Questa giornata di campionato dice che, anche se con caratteristiche diverse, le due romane ci sono. Sono due squadre che escono da questo turno molto rafforzate. Quindi ciò rende la lotta per la Champions League meno facile di quanto si aspettassero Inter e Milan. Tornando ai nerazzurri, per quello che ho visto mi sono piaciuti. Mi è sembrata solida e con gli uomini apposto».

