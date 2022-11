Pardo: «L’Inter meritava di andare in vantaggio, gol giusto annullare ma…»

Pierluigi Pardo, in collegamento durante “Tutti Convocati” su Radio 24, ha parlato del posticipo di ieri tra Juventus e Inter. Tra i vari temi della partita, il giornalista si è brevemente intrattenuto anche sul gol annullato a Danilo per fallo di mano.

INTER MERITAVA IL VANTAGGGIO − Il giornalista Pierluigi Pardo, ha parlato del match di ieri sera tra la Juventus e l’Inter: «La squadra di Inzaghi poteva e doveva andare in vantaggio per le occasioni che ha creato. Bisogna quindi essere onesti intellettualmente e ammetterlo. Il contropiede della Juve non è fortuna va saputo fare. I nerazzurri dovevano segnare prima ed è evidente».

SUL GOL DI DANILO − Pardo è poi ritornato sull’episodio del gol annullato a Danilo per fallo di mano. Le sue parole: «Il secondo gol da regolamento attuale andava annullato. Poi bisogna valutare che il braccio di Danilo era bloccato da quello di De Vrij ed è quello che bisogna capire».