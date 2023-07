Pardo: «Inter, mercato incartato rispetto al Milan. Ma occhio alle sorprese!»

Pierluigi Pardo esprime la propria opinione sul mercato dell’Inter, messo a confronto con i colpi del Milan. Il giornalista, opinionista fisso di Radio 24, parla di Lukaku e di altre scelte dei nerazzurri.

SORPRESE – Pierluigi Pardo ha qualche riserva sul mercato dell’Inter ma si dice positivo sulle mosse dirigenziali future. Così il giornalista nel corso dell’intervento nella trasmissione radiofonica “Tutti Convocati”: «L’Inter ha perso un portiere importante nella logica di fare un sacrificio per andare forte su Romelu Lukaku. Credo che ad oggi l’Inter abbia un mercato incartato rispetto al Milan. Il che non vuol dire che i nerazzurri siano deboli, non lo sono affatto. Le sorprese sono dietro l’angolo. Non è che Giuseppe Marotta improvvisamente sia diventato un pirla, anzi sono bravissimi in dirigenza. L’Inter ha una base tecnica fondamentale e fortissima. Prima di questo mercato era sicuramente superiore al Milan. La questione Lukaku non è un dettaglio, soprattutto per quello che è il campionato italiano. Lui qui è dominante, ti fa vincere tante partite con la forza fisica, di prepotenza. Poi magari non è il più forte e il più tecnico del mondo e sicuramente non è neanche il più spietato nelle grandi partite. Questa cosa magari la paghi, però se devi cominciare una stagione è fondamentale. L’Inter aveva fatto tutti i suoi ragionamenti in quell’ottica lì, altrimenti avrebbe fatto altre scelte. Anche se un’offerta così e una plusvalenza così per André Onana è difficile da rifiutare».