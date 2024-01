Pardo: «Inter quella con meno motivazioni in Supercoppa! Un motivo»

L’Inter, domani sera, sfiderà la Lazio in Supercoppa. Secondo Pardo, intervenuto nel corso di Tutti Convocati su Radio 24, la squadra di Inzaghi, pur favorita per la conquista del trofeo, avrà poche motivazioni

MOTIVAZIONI – Queste le considerazioni di Pardo: «Supercoppa? Partono tutte dal 25%. Possiamo dare il 30% all’Inter perché se guardiamo il campionato è la più forte delle quattro. Ma in partita secca tutte può succedere. L’Inter, fra le squadre, è quella che vive la Supercoppa con meno motivazioni. Io penso che la percezione di Inzaghi sia legata e sarà legata al campionato. Stiamo parlando di un allenatore bravissimo, che ha avuto una continuità di rendimento clamorosa ma deve vincere il campionato. Se vince lo Scudetto fa un passo in avanti in termini di reputazioni clamoroso. Se dovesse perderlo, dopo una partenza così, sarebbe un 2022 bis. E la Supercoppa non aiuterebbe. Per Fiorentina e Lazio è un’occasione, società che lottano per l’Europa, ma possono avere un incredibile godimento da un trofeo come la Coppa Italia o la Supercoppa».