Pardo: «Inter meno forte ma buon mercato. Stasera test di maturità»

Pierluigi Pardo, intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati su Radio 24, ha parlato dell’Inter e di come la squadra di Inzaghi sia meno forte rispetto allo scorso anno. Contro il Real Madrid, sarà un test di maturità

TEST − Pardo riflette sull’Inter e sulla gara di stasera: «Tutte le intenzioni più belle, test di maturità per l’Inter. Quest’anno, anche se ha perso qualcosa qualitativamente, ha fatto un buon mercato. Il Real Madrid rimane sempre una grande squadra, sarà gara complicata ma molto prestigiosa». La gara d’esordio dei nerazzurri a San Siro sarà alle ore 21.00. Vincere la prima partita sarà molto importante per il prosieguo del percorso in Champions League.