Pardo: «Inter meno brillante negli scontri diretti. A Napoli, piccola pausa»

Pierluigi Pardo, intervenuto ai microfoni di Tutti convocati su Radio 24, ha parlato del rendimento dell’Inter negli scontri diretti. Sulla trasferta di Napoli, ha individuato un po’ di flessione

EQUILIBRIO − Per Pardo, campionato aperto anche per l’Inter è calata un po’: «L’Inter è stata meno brillante negli scontri diretti ma può riprendersi il primato in classifica. Ci sono i presupposti per una volata, anche se l’Inter ha qualcosa in più. La differenza lo farà il dettaglio. Quando arrivi alle ultime giornate, la pressione c’è. E’ un campionato bello e divertentissimo perché l’equilibrio è un valore del campionato. Sta per iniziare il volatone, questo weekend lo dimostra con il pari tra Napoli e Inter. I nerazzurri non sembrano avere quella forza che avevano qualche mese fa a causa di qualche acciacco, di una condizione non brillantissima e degli impegni ravvicinati. A Napoli, ha avuto una piccola pausa».