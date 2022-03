Pardo: «Inter meglio con i cambi. Rigore? Problema di Var non utilizzato»

In collegamento su Tutti Convocati, trasmissione radiofonica in onda su Radio 24, Pierluigi Pardo ha analizzato il match tra Torino e Inter. I suoi interventi su quanto visto in campo e sul discusso episodio con Ranocchia e Belotti protagonisti

LA PARTITA − Pardo su quanto visto ieri in campo: «Non ci sono squadre che potrebbero fare 10 su 10. Inter così così ieri sera a Torino, primo tempo brutto, secondo tempo in crescita. La formazione, quando entri così male in campo e subisci l’1 a 0 giocando in maniera passiva… Meglio l’Inter con i cambi che l’Inter di partenza».

L’EPISODIO − L’intervento dello stesso Pardo sul contatto Ranocchia-Belotti: «La dinamica si capiva che era da rigore. Pensavo che il Var sarebbe intervenuto, non si capisce. La colpa però non è del Var. Sono curioso di capire cosa si sono detti. Sgombriamo il campo però del campanilismo che non c’è ne frega nulla. È un episodio di un contatto che c’è con Andrea Ranocchia che prende il piede d’appoggio di Andrea Belotti ed è chiaro rigore. È problema di Var non utilizzato».