Pardo: «Inter, la testa sulle nuvole. Il suo pari è la notizia!»

Pierluigi Pardo ha commentato su Tutti Convocati il pareggio dell’Inter contro il Monza. Il giornalista avverte su un possibile pericolo per i nerazzurri.

NOTIZIA – Pierluigi Pardo non si fida molto della squadra di Simone Inzaghi. Ne parla in questo modo: «La notizia del weekend è il pareggio dell’Inter ancora di più di quello della Juventus. Non ha affrontato la partita con lo spirito feroce dell’anno scorso e questa sarà l’incognita di questa stagione. La rosa è assolutamente forte, è rinforzata nonostante ci sarà qualche giocatore non giovanissimo. Quattro partite, una meravigliosa e una solida con il Lecce, due partite un po’ pigre con errori individuali. L’Inter non sarà come il Napoli l’anno scorso, il rischio e l’unico è questo stare con la testa sulle nuvole. Anche le altre sono più forti rispetto a qualche mese fa»