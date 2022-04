Pardo: «Inter e Juventus fuori dall’Europa in modo diverso. Coppa Italia…»

Pierluigi Pardo, su Tutti Convocati a Radio 24, è ritornato sulle uscite dalla Champions League di Inter e Juventus. Poi una considerazione sulla finale di Coppa Italia dell’11 maggio

CHAMPIONS LEAGUE − Pardo nel presentare la finale di Coppa Italia, ritorna sulle eliminazioni europee di Inter e Juventus: «Ci sono sconfitte e sconfitte. Juventus e Inter sono uscite dalla Champions League in maniera oggettivamente diversa. L’Inter giocando bene contro un avversario fortissimo come il Liverpool; la Juventus giocando una prestazione che non può aver fatto felici i propri tifosi contro un avversario che si è poi dimostrato essere forte. La Coppa Italia diventa uno snodo importante».