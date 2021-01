Pardo: «Inter-Juventus è stato il D-day di Conte. Favoriti non da oggi»

Pierluigi Pardo

Pierluigi Pardo, giornalista e telecronista per DAZN, ha commentato il day after di Inter-Juventus, che ha consacrato le prestazioni gigantesche di Nicolò Barella e Alessandro Bastoni

ROBOANTI – La vittoria contro la Juventus non lascia più scuse: l’Inter può e deve puntare al traguardo più alto, lo scudetto. La corsa al vertice, e le ambizioni di Antonio Conte, tra i temi dell’intervento di Pierluigi Pardo, durante la trasmissione “Tutti Convocati”: «Ieri è stata la partita di Barella e Bastoni. Ma il lavoro di Conte era indiscutibile anche prima di ieri. Per l’Inter ieri è stato una sorta di D-day. Se le due squadre dovessero conservare il livello di qualità mostrato ieri, il campionato sarebbe già finito. Inter e Juventus hanno le rose più forti: i nerazzurri sono attrezzati e Conte ha molto materiale. È fantastico che ieri abbia fatto riferimento al mercato nel post partita: non ce l’ho fatta, sono scoppiato a ridere. Si era visto qualcosa di buono anche a Roma. Penso che l’Inter sia la favorita, ma credo che più che altro abbia una grande occasione. L’uscita catastrofica dalle coppe può trasformarsi in una risorsa. Conte ha inoltre un personale all-in, perché ha da farsi perdonare una Champions deludente. Se dovesse vincere il campionato sarebbe un trionfo».