Pardo: «Inter, con intelligenza e forza marchio risolti i problemi! Gosens…»

Pierluigi Pardo, in collegamento a Radio 24 su Tutti Convocati, ritiene che l’Inter abbia risolto i propri problemi economici grazie alla capacità dei propri dirigenti e alla forza del marchio nerazzurro. Un commento sull’acquisto di Gosens

MERCATO − Un commento di Pardo sui movimenti di mercato e di bilancio del club nerazzurro: «La regola è un certo immobilismo, il mercato invernale non è mai di grandi colpi. Gosens e Vlahovic quindi due eccezioni. L’Inter è rientrata in bilancio con addii pesanti in estate e quest’anno sta andando meglio rispetto allo scorso anno. Rinnovi? Quando c’erano i catastrofisti sull’Inter che non pagava gli stipendi ed era indebitata, ritorniamo ad un ragionamento: se ti chiami Inter e hai una certa posizione e fai un lavoro ottimo e specifico riesci a rigenerarti e a rialzarti. Non nego i problemi però grazie alla capacità dei dirigenti e grazie alla forza del marchio i problemi li risolvi».