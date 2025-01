Pardo: «Inter impressionante! Favorita col Milan, ma è il derby»

L’Inter affronterà il Milan in serata e si gioca il suo primo trofeo del 2025, ossia la Supercoppa Italiana. Pierluigi Pardo parla del match su Tutti Convocati.

FAVORITI – Pierluigi Pardo commenta così la partita odierna: «Se guardiamo la tendenza e gli ultimi due mesi c’è una chiara favorita che è l’Inter. Lo era anche nel derby d’andata in campionato eppure è andata diversamente, lo sappiamo bene. Quella di stasera contro il Milan è una partita secca dove in caso di parità si va ai calci di rigore. Ciò aumenta il livello di incertezza, puoi anche giocare per difendere un pareggio e lo fai solo per 90 minuti e non 120. L’Inter è impressionante, il primo tempo contro l’Atalanta e l’onda degli ultimi mesi sono incredibili. I due pari con Napoli e Juventus hanno rovinato un po’ la sensazione collettiva, ma le vittorie come il 6-0 sulla Lazio ti danno la sensazione che loro possano fare quello che vogliono».

Inter, incertezza per due motivi

PROBLEMI – I fattori di incertezza sono due per l’Inter: «Oggi c’è il problema Thuram, che è stato il numero uno in termini di impatto sui numeri dell’Inter. Il fatto che non sia al meglio è un elemento importante. L’altra cosa è il senso di fiducia ed entusiasmo intorno all’ambiente Milan grazie alla vittoria sulla Juventus. Ibrahimovic è molto più Zlatan quando riconosce i suoi errori e lo ha fatto negli ultimi giorni con Fonseca»