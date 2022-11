Pardo: «L’Inter ha trovato una strada, la Juventus no! Nelle prossime partite…»

Pardo parla dell’Inter e del miglioramento della squadra di Inzaghi dopo le difficoltà iniziali. Intervenuto nel corso della trasmissione radiofonica “Tutti Convocati”, il giornalista paragona le mosse del club nerazzurro con quelle di altre squadre della Serie A.

CALENDARIO – Pierluigi Pardo esprime il proprio parere sul percorso dell’Inter. Il giornalista, in collegamento sulle frequenze di Radio 24, dichiara: «La squadra di Simone Inzaghi si sbocca nel momento più difficile. E lo fa senza Romelu Lukaku (vedi focus) e Marcelo Brozovic, che erano i due insostituibili. L’Inter è riuscita a trovare una strada per risolvere la situazione. La Juventus, invece, no. Ora i nerazzurri hanno un calendario non semplice e si giocheranno molto. Dalle prossime partite si capirà se potrà ricucire tutto o scivolare ancora. Fino a poco tempo fa il Milan e l’Inter erano hai margini della Serie A. Per risalire gli interisti hanno trovato la soluzione più rapida, scegliendo giocatori maggiormente pronti». Questo il pensiero esposto da Pardo nel corso della trasmissione radiofonica “Tutti Convocati”.