Pardo: «Inter grandissima squadra. In Serie A concorrenza aumentata»

Pierluigi Pardo, intervenuto come di consueto ai microfoni di Tutti Convocati sulle frequenze di Radio 24 ha parlato del campionato di Serie A e dell’Inter che, a suo dire, resta di alto livello nonostante le note difficoltà avute sul mercato.

CONCORRENZA AUMENTATA – Pardo parla dell’Inter che, a suo dire, nonostante la situazione difficile ha mantenuto alto il suo livello. Inoltre ritiene improbabile che la Juventus, già attardata dopo due giornate, possa permettersi di perdere troppo terreno come successe nel campionato 2015/16 in quanto quest’anno ha molta più concorrenza: «La concorrenza in Serie A è aumentata. L’Inter è una grandissima squadra e penso tutto il bene del mercato che ha fatto nonostante l’emergenza. Poi ci sono altre squadre come Milan, Lazio, Roma, Atalanta. Prima era una corsa a due, la Juventus si potuta permettere una partenza ad handicap in quella stagione (2015-16, ndr). Qua è più complicato. Non vedo una distanza da fare filotto come successe in quella stagione».