Pardo: «Inter fortissima. Vince in Europa anche con il turnover»

La notte di Champions League ha visto l’Inter salire al primo posto della classifica generale dopo il successo sul Lipsia. Pierluigi Pardo non sminuisce i nerazzurri su Tutti Convocati.

VALORI – Pierluigi Pardo esalta in maniera netta: «La squadra di Simone Inzaghi va celebrata per tanti motivi, ma soprattutto perché ha subito fino ad ora 0 gol in Europa. L’Inter sta facendo turnover in Champions League e lo fa giustamente. Questi fanno turnover e vincono sempre. Giusto che lo faccia perché il turno di campionato in questa settimana è molto più allenante e difficile. L’Inter continua a piccoli passi a fare benissimo, è capolista di Champions League ed è fortissima. Ciò che è successo ieri al Manchester City ai nerazzurri non sarebbe successo»