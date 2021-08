Pardo: «Inter favorita, anno di Lautaro Martinez. Sanchez out e altro colpo»

L’Inter riparte con i favori del pronostico nonostante la doppia cessione pesante di Lukaku e Hakimi. Lo pensa il giornalista Pardo, che a “Tutti Convocati” parla anche di Dzeko e Sanchez.

POLE POSITION – Pierluigi Pardo parla della prossima stagione, che vede ancora l’Inter davanti a tutti insieme alla Juventus: «Sarà un duello Inter-Juventus. Sono le due squadre che hanno un po’ di vantaggio sulle altre, ma c’è una sensazione di equilibrio con sette squadre sullo stesso livello. Sull’Inter c’è stata molta esagerazione, perché è una squadra che fa molto parlare. Hanno fatto un buonissimo lavoro, rientrando di quanto avevano speso. Ora hanno dovuto frenare. Romelu Lukaku e Achraf Hakimi sono i due che avrei messo in cima alla lista degli incedibili, però erano quelli con più mercato. L’Inter li ha venduti bene e ha comprato bene, per me rimane la favorita. Poi molto dipenderà dalla Juventus e dal mercato. Penso che l’Inter proverà a liberarsi di Alexis Sanchez, visto l’ingaggio pesante, e con quel risparmio andrà su una prima punta per completare il reparto. Credo tantissimo in Lautaro Martinez, dev’essere l’anno da 20 o 25 gol. Edin Dzeko non è più un ragazzino, qualche incognita va messa in preventivo».