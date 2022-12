Pardo: «Inter, l’era Zhang non è tutta da buttare! Percorso virtuoso ma…»

Pardo analizza la situazione dell’Inter, nel corso della trasmissione radiofonica Tutti Convocati. A Radio 24, il giornalista traccia un bilancio sul periodo di presidenza della famiglia Zhang.

PERCORSO – Pierluigi Pardo traccia un bilancio sugli ultimi anni della presidenza nerazzurra: Il giornalista, intervenuto a Radio 24, dichiara: «Che all’Inter ci sia una situazione in questi anni già attenzionata dai dirigenti lo sappiamo bene. Ma questa (vedi articolo) di Steven Zhang è solo una battuta. La situazione economica non è buonissima e questo non è confortante. Però, se devo vedere il percorso fatto in questi anni, è certamente virtuoso. Inter e Milan, anche se con strade diverse, hanno accresciuto il proprio peso. Ci sono stati dei risultati sportivi all’altezza. L’arrivo di Antonio Conte in nerazzurro ha provocato un’accelerazione sui giocatori comprati. Poi, l’operazione di Romelu Lukaku dal punto di vista finanziario è stata azzeccata. Non è proprio tutto da buttare». Questo il pensiero di Pardo, espresso nel corso della trasmissione radiofonica Tutti Convocati, sulla situazione societaria dell’Inter (vedi articolo).