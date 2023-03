Pardo: «Inter, difetto strutturale. Ma rendimento negativo di tutte»

Pardo accomuna le difficoltà dell’Inter a quelle di tutte le altre big di Serie A, fatta eccezione per il Napoli che comunque ora dovrà convivere con un infortunio muscolare accusato da Osimhen. A Tutti Convocati, su Radio 24, il giornalista indica i passaggi a vuoto della squadra di Inzaghi.

PROBLEMI CONTINUI – Pierluigi Pardo vede difficoltà per l’Inter attuali ma pure in precedenza: «Il difetto strutturale c’è, non c’è nessun dubbio. Sono tre nelle ultime quattro sconfitte, molte erano arrivate entro l’1 ottobre e dopo la Roma poi c’era stato sicuramente un buon momento. Ma anche in quel buon momento si è incagliata in qualche difficoltà, al di là della polemica arbitrale in quel Monza-Inter che arrivò dopo che aveva battuto il Napoli. Anche in quelle situazioni l’Inter ha avuto una fase di calo, sicuramente il bilancio non è buono. In generale, alla vigilia di alcune partite di Champions League, il rendimento negativo c’è stato ma di tutte, vedi il Milan che ha perso a Firenze».