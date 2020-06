Pardo: “Inter da scudetto? Conte fa bene, giÃ  a Napoli segnali positivi”

Pardo: “Inter da scudetto? Conte fa bene, già a Napoli segnali positivi”

Pierluigi Pardo è intervenuto ai microfoni di “Tutti Convocati” parlando dell’Inter dopo la vittoria di ieri contro la Sampdoria che ha rilanciato l’ambizione scudetto dei nerazzurri

INTER IN FORMA – Pardo sottolinea che la vittoria di ieri contro la Sampdoria ha confermato i segnali positivi che l’Inter aveva dato già a Napoli: «Nella partita di Napoli c’erano segni molto positivi e quando ho sentito Conte parlare in un certo modo ho avuto la sensazione che non ero pazzo io, a Napoli ho visto un’ottima Inter, a tratti una grande Inter».

LE PRESTAZIONI – Pardo si sofferma su Lukaku, Lautaro Martinez ed Eriksen: «Al di là del merito sul gol è un giocatore che per caratteristiche fisiche ci mette qualche partita a entrare in forma, non è un brevilineo. E’ abbastanza normale, secondo me la partenza è meglio delle previsioni. In questo momento quello che conta è recuperare Lautaro Martinez alla causa e ieri è successo. Se c’è un allenatore che non ha paura dei casi è Conte. Io penso che la scelta di prendere Lukaku e sacrificare Icardi sia nata per motivi tattici, sono sicuro che se Conte avesse voluto Icardi se ne sarebbe fregato e l’avrebbe risolta lui. Non gli manca questa capacità, figuriamoci se ha problemi con Lautaro che ieri ha lanciato segnali incoraggianti anche se il vero titolo è per Eriksen. Se c’è una cosa che può essere imputata a Conte è che ci ha messo un po’ a inserirlo».

LA LOTTA SCUDETTO – Pardo ritiene che l’Inter possa credere nello scudetto: «Conte è un allenatore storicamente prudente, lo abbiamo visto criticare molto, è uno che è difficile si sbilanci. Se lo ha fatto è perché evidentemente ha visto una squadra che sta lì, ha un calendario morbido, chi è che non ci crede? L’Inter ha la Champions blindata, ha uno scenario che può solo guardare avanti».