Pardo: «Inter cresciuta in Europa e ora non è più in crisi! Rimproverare Inzaghi…»

Pardo ribadisce la differenza tra i modi in cui una squadra può perdere e/o uscire da una competizione, cercando di vedere il bicchiere mezzo pieno in casa Inter. Il giornalista di DAZN, intervenuto in apertura di “Tutti Convocati” sulle frequenze di Radio 24, riconosce i meriti di Inzaghi nella crescita internazionale della sua squadra

IMPRESA COMPLICATA – L’uscita dell’Inter dalla Champions League viene definita “a testa alta” da Pierluigi Pardo, che spiega: «Esiste la differenza tra essere travolti ed essere sconfitti comunque con dei meriti. La differenza tra una vittoria o sconfitta di corto muso e un’umiliazione c’è. Per il tifoso cambia poco. Anzi, delle volte è più divertente un certo tipo di sconfitta per poter portare avanti lo sfottò (ride, ndr). Ma per uno che analizza, c’è una differenza enorme tra una prestazione e una non prestazione. E a Liverpool l’Inter l’ha fatta. Per me le possibilità erano minime a priori. Avrei voluto vedere la partita allungarsi almeno fino ai supplementari. L’espulsione di Alexis Sanchez ha cambiato le cose e il Liverpool negli ultimi 20′ ha controllato assolutamente la partita. Bisogna sempre valutare le situazioni nel complesso, senza farsi prendere da un eccesso di emotività. L’Inter è uscita contro il Liverpool con il risultato di 2-1 e ha fatto due buone prestazioni».

CRESCITA INTERNAZIONALE – Entrando nel dettaglio, Pardo invita a non criticare eccessivamente le scelte tecniche: «Rimproverare Simone Inzaghi per la scelta su Edin Dzeko o altro… Si può discutere di tutto, ma bisogna soffermarsi su cosa ha fatto l’Inter. Ad esempio, la prestazione della difesa. L’Inter ha fatto un’ottima prova contro un club che è oggettivamente superiore, difficile dire altro. L’Inter sta andando nella direzione giusta, è cresciuta. Il rammarico c’è, perché alla fine o passi il turno o non lo passi. E non lo hai passato. Quindi resta un po’ di delusione, ma dobbiamo soffermarci su come è arrivata la sconfitta. Questo è un punto di partenza per l’Inter. La valutazione su Inzaghi va fatto nel complesso. Anche guardando la passata stagione, trionfale in Italia ma quest’anno in Europa è cresciuta tantissimo. Da ieri sera abbiamo la certezza che l’Inter non è più in crisi». Questo il pensiero di Pardo dopo Liverpool-Inter.