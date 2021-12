Pardo: «Inter, crescita anche di gioco. Una sensazione da queste giornate»

Pardo ha commentato Milan-Napoli 0-1 per DAZN (vedi articolo). Il giornalista, nel post partita della sfida del Meazza, ritiene che l’Inter stia iniziando a costruire un buon vantaggio in classifica.

PRIMO SCATTO – Pierluigi Pardo ritiene che il verdetto di campione d’inverno sia indicativo: «Per me l’Inter è la favorita. Facciamo 50% e teniamo l’altro 50% per le inseguitrici. Il campionato è assolutamente aperto, però la sensazione delle ultime giornate va in questo senso. Non dobbiamo dimenticare che questa classifica è figlia di uno strappo nelle ultime giornate, perché Milan e Napoli dopo undici giornate avevano trentuno punti su trentatré: è cambiato veramente tutto. La crescita dell’Inter è anche una crescita di gioco che ha dato Simone Inzaghi alla squadra. Poi c’è il tema delle coppe: il Milan, con la delusione della mancata qualificazione, potrebbe avere un vantaggio. Però l’ultimo mese e mezzo dice cose molto chiare: l’Inter è la squadra più attrezzata e quella con più forza».