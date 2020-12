Pardo: “Inter? Conte ha delle idee, ma c’è un dato di fatto”

Pierluigi Pardo, intervenuto come di consueto ai microfoni di “Tutti Convocati” sulle frequenze di Radio 24, ha parlato del momento dell’Inter e di Antonio Conte

UN FATTO – Pardo parla dell’Inter e sottolinea un problema della squadra nerazzurra: «Io penso che l’Inter sia non dico la favorita, ma tra le prime due o tre che hanno possibilità di vincere lo scudetto e l’uscita dalle coppe dal punto di vista fisico è un vantaggio. Io credo che il tema dell’Inter da inizio stagione sia questo, non soltanto contro lo Shakhtar dove è stata anche sfortunata. In tante situazioni poteva cambiare e non ha cambiato perché evidentemente Conte preferisce la continuità e non vuole confondere troppo i giocatori. E’ una squadra con una rosa profonda, anche se forse Conte non ne è convinto, con un allenatore bravo, è abbastanza normale ci si attenda delle alternative, delle variabili, delle mosse dell’allenatore; gli allenatori stanno lì per fare questo. Poi in una stagione così può anche essere una scelta giusta quella di non stravolgere troppo. Sono tutti ragionamenti giusti, ma che in certe partite l’Inter sia prevedibile e Lukaku dipendente è un fatto».