Pardo: «Inter in confusione dopo l’uscita di Dimarco. Non facile!»

Pierluigi Pardo si è espresso al termine di Napoli-Inter, sfida terminata con il risultato di 1-1. Questo il suo commento sul match.

IL RAGIONAMENTO – Pierluigi Pardo ha commentato a DAZN la sfida tra Napoli e Inter, conclusasi con il punteggio di 1-1. Il giornalista ha posto l’accento sulle difficoltà riscontrate dai nerazzurri dopo l’uscita dal campo di Federico Dimarco: «C’è stata un po’ confusione dopo l’uscita di Dimarco, ma molto lo ha fatto il Napoli. I partenopei vengono fuori da questa partita con una grande iniezione di fiducia, avendo recuperato il risultato e mostrato di essere fisicamente in ottime condizioni. Dall’Inter ho visto una confusione in una situazione non facile per gli esterni».