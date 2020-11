Pardo: “Inter con potenziale. Lukaku? Giocatore incredibile, leader totale”

Pierluigi Pardo

Pierluigi Pardo è intervenuto come di consueto ai microfoni di “Tutti Convocati” su “Radio 24” per parlare dell’Inter, di Conte e di Lukaku dopo la vittoria di ieri contro il Torino

LUKAKU INCREDIBILE – Pardo sottolinea l’ennesima grande prestazione di Romelu Lukaku: «E’ una roba incredibile, un leader totale, di reparto, di disponibilità con i compagni. E’ un giocatore pazzesco. Io ho fatto una battaglia da quando è arrivato perché chi segue la Premier League non poteva non conoscere il suo potenziale. Con Conte è cresciuto, era già forte, ma con Conte è diventato ancora più forte».

LE CRITICHE A CONTE – Pardo parla delle critiche a Conte: «Il fatto che sia un ex Juventus non è il massimo dal punto di vista sentimentale per gli interisti. Ieri l’Inter ha giocato malissimo, ma poi ha vinto. Io dall’inizio anno dico che è favorita, per me è alla pari con la Juventus, per me sono queste due che possono andare in fuga, che possono avere quel quid rispetto le altre. Ieri si è visto ciò che già sappiamo, la squadra ha un potenziale enorme, ma deve trovare un gioco che non ha fino a questo momento».