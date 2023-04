Pardo: «Inter, che catastrofismo! Per me è più forte del Benfica»

Pierluigi Pardo ha parlato a Radio 24 dell’Inter e della stagione affrontata insieme a Simone Inzaghi: per il giornalista c’è troppo catastrofismo. Ha poi le idee chiare sulla sfida contro il Benfica di questa sera (vedi articolo).

CATASTROFISMO − Pierluigi Pardo, a Radio 24 nel corso del programma “Tutti Convocati”, ha dichiarato questo in vista di Benfica-Inter: «C’è catastrofismo! L’Inter è più forte del Benfica secondo me. Non ha ottenuto risultati sperati e sta giocando drammaticamente con il fuoco di non entrare tra le prime quattro. Ma è nelle condizioni. C’è tremendismo, un eccesso di pessimismo romanzesco. Tra Inter e Milan la differenza è una Supercoppa Italiana, che tra l’altro l’Inter ha vinto, e una finale di Coppa Italia che la squadra di Simone Inzaghi può ancora giocare al 50%. Eppure sull’Inter c’è una narrazione che fa più notizia. Ci sono state tante cose che non si sono incastrate. Inzaghi non si può autoassolvere e fare la stessa cosa con la squadra. C’è un eccesso di critica. Stasera o il Benfica asfalta l’Inter con gioco e intensità oppure, se non succede, per me l’Inter è favorita. Poi magari stasera finisce malissimo e domani faccio mea culpa. Sulla formazione e sulle possibili scelte (vedi articolo), dico che Edin Dzeko è un giocatore che è chiaramente in ritardo, ma se valutiamo la storia e lo spessore è sempre una scelta intrigante. Romelu Lukaku ha più freschezza, energia, rivincita e potenza in più rispetto a Dzeko. Il bosniaco però ha classe e nelle grandi partite incide».